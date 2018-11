Bcc:Federcasse, non destabilizzare

"Ben vengano correttivi che possano ulteriormente migliorare la struttura stessa della riforma ma senza destabilizzare il sistema". Lo affermano Federcasse e Confcooperative in merito alle modifiche della riforma delle Bcc in discussione al Parlamento. "L'attuale Governo e l'attuale Parlamento hanno a cuore le banche di territorio e lo hanno mostrato" con le "modifiche e miglioramenti" attraverso il Milleproroghe di luglio che "abbiamo apprezzato" ma ora "c'è la necessità di procedere speditamente verso una attuazione piena e coerente della riforma senza creare incertezza".

FRACCARO, NORMA ANTI SPREAD PER BCC E ASSICURAZIONI NON QUOTATE Arriva uno scudo anti-spread per le banche non quotate come le Bcc. Lo annuncia il ministro Riccardo Fraccaro: "La commissione Finanze ha approvato - spiega - il nostro emendamento alla manovra che consentirà alle Bcc di proteggere il proprio bilancio dalle oscillazioni dello spread. In questo modo tuteliamo le banche del territorio che non utilizzano i titoli di stato a fini di speculazione, adeguandoci a quanto avviene in Paesi europei come la Germania". La norma si applica anche alle assicurazioni non quotate.