Tav: orgoglio uso attento soldi pubblici

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - "Nessuna vergogna sul Tav Torino-Lione ma, anzi, mi sento orgoglioso per lo sforzo che sto facendo con la mia squadra per usare con attenzione i danari pubblici, rispetto a un'opera che dopo decenni di discussioni non ha ancora visto scavare un centimetro del tunnel di base. A vergognarsi dovrebbero essere quelli che negano questo". Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde così al presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli.

"Sono convinto più che mai che in Italia non ci sia bisogno di fare le opere per poter spendere dei soldi, ma sia invece necessario spendere i soldi, bene, per fare opere che servono davvero", aggiunge il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.