Borse Asia giù con dati macro, petrolio

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Seduta debole per le Borse asiatiche che risentono di una serie di dati macro contrastanti dalla Cina e dalla flessione del pil giapponese. Pesa sui listini anche il calo del petrolio, proseguito in Asia dopo che già ieri aveva affossato Wall Street, con il Wti a quota 55,43 dollari e il brent a 65,37.

La sterlina continua a salire su tutte le valute in scia alla bozza di intesa tecnica sulla Brexit che sarà oggi all'esame del governo britannico. A rendere meno negativa la seduta azionaria hanno contribuito i segnali di distensione tra Usa e Cina sul fronte commerciale, che potrebbe portare a un incontro tra i leader dei due Paesi a novembre.

A parte Tokyo (+0,15%), tutte gli altri listini sono in rosso: Sydney ha perso l'1,7%, Seul lo 0,15%, Shanghai lo 0,85%, Shenzhen lo 0,4% mentre Hong Kong, a scambi in corso, cede lo 0,42%. Attesa, oggi, per il discorso del presidente della Fed Jerome Powell e per la reazione dei mercati per la linea dura dell'Italia sulla manovra, confermata alla Ue.