Borsa, male Europa con timori su Italia

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Seduta in profondo rosso per le Borse europee, tutte in calo di circa un punto percentuale, con Milano (-1,9%) che indossa la maglia nera davanti a Francoforte (-1,3%), Parigi (-1,1%) e Londra (-0,9%). Pil tedesco sotto le attese, dubbi sull'intesa per la Brexit, timori per la manovra del governo italiano e calo del greggio, sono i principali fattori che zavorrano i listini.

Lo spread Btp-Bund si mantiene a quota 313, in rialzo di una decina di punti base, mentre la sterlina arretra sul mercato spot di Londra in attesa della riunione del governo inglese per discutere della Brexit. Il barile Wti tratta a 55,5 dollari al barile (-0,3%) mentre sono negativi anche i future su Wall Street. A livello settoriale soffrono i titoli tecnologici (-2,07% l'indice Stoxx), quelli dell'energia (-1,9%) e delle materie prime (-1,8%).

A Piazza Affari affondano Mediaset (-6,8%), nonostante conti giudicati dagli analisti migliori delle attese, Poste (-4,2%) e Tim (-3,3%) mentre rimbalza Carige (+21%).