Utile Mediaset tiene, ok terzo trimestre

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Nei primi nove mesi dell'anno Mediaset ha registrato un utile netto di 27 milioni rispetto ai 34,5 dello stesso periodo del 2017, con ricavi a 2.433 milioni contro i 2.473 precedenti. Entrambi i dati sono riclassificati togliendo il contributo della ceduta Ei Tower.

Per l'intero 2018, con il taglio dei costi che procede più rapidamente del piano, "il risultato operativo - la cui entità sarà funzione dell'andamento dei ricavi pubblicitari sui quali la visibilità rimane ancora limitata - dovrebbe essere leggermente superiore a quello registrato nello scorso esercizio", spiega Mediaset che nel solo terzo trimestre ha registrato un incremento della raccolta pubblicitaria in Italia del 3,5% "grazie alla fase finale dei Mondiali di calcio e al brillante andamento del settore radiofonico".

Il trimestre, con costi calati a livello di gruppo per 71 milioni, vede migliorati rispetto al 2017 sia il risultato operativo (Ebit, per 33 milioni) sia il risultato netto, per 24,3 milioni.