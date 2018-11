Borsa: Milano sale (+0,44%), Tim su

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - La Borsa di Milano guadagna lo 0,44% a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, in linea con le altre Borse europee, che sono tutte positive. A Piazza Affari sale Tim mentre è in corso il cda straordinario per le dimissioni dell'A.d. Amos Genish (+0,6%). Volano Moncler (+2,6%) e Prysmian (+2,3%). Bene anche Leonardo (+1,8%), Exor (+1,35%), Atlantia (+1,4%) e Banca Generali (+1,8%). Fuori dal Ftse Mib guadagnano Technogym (+2%) promossa a 'buy' da Baremberg, e Astaldi (+2,5%) mentre indiscrezioni di stampa parlano di un mandato a Rothschild per sondare investitori disponibili ad un prestito ponte da 150 milioni. Non riesce invece a far prezzo Carige (che segna un -48%) dopo la presentazione ieri del piano di salvataggio. Cede anche Mps (-1,8%). Giù anche l'energia di Saipem (-1,4%), Eni (-0,5%) e Tenaris (-0,6%). Male le banche: Bper (-0,8%), Banco Bpm (-0,94%) e Ubi (-0,3%) e Mediolanum (-0,5%).