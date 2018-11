Borsa: Asia scivola dopo Usa, bene Cina

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - La maggior parte dei mercati azionari asiatici affondano dopo il crollo dei titoli tecnologici a Wall Street ieri. I mercati di Shanghai (+0,93%) e Hong Kong (ancora aperta, +0,2%) hanno però guadagnato dopo che il quotidiano South China Morning Post ha riportato che il primo consigliere economico del presidente cinese Xi Jinping, il vice premier Liu He, potrebbe visitare Washington in vista dell'incontro programmato da Xi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tokyo ha terminato in netto ribasso: il Nikkei ha ceduto il 2,06%. Sul mercato valutario lo yen è tonato a stabilizzarsi dopo il rafforzamento del dollaro, poco sotto a quota 114, e sull'euro a un valore di 128,10. Giù anche la Corea (-0,44%), Sydney (-1,8%) e Taiwan (-0,56%). Tra i dati macroeconomici attesi oggi, le richieste Usa di disoccupazione e l'indice Zew sulle aspettative economiche dell'Eurozona.