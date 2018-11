Pmi Day, 42mila studenti in 1100 aziende

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Più di 1.100 aziende coinvolte e circa 42mila protagonisti di visite e incontri dedicati a studenti e insegnanti, ed aperti anche ad amministratori locali e giornalisti". La Giornata Nazionale delle Pmi, organizzata dalla Piccola Industria di Confindustria, il 16 novembre, è alla sua nona edizione. Coinvolge circa il 90% delle associazioni confindustriali per iniziative in tutta Italia e all'estero, dai Balcani agli Stati Uniti dove oltre 50 aziende italiane incontreranno più di 1200 studenti americani. "Le aziende sono il cuore pulsante dei territori e il Pmi Day - commenta il leader della Piccola Industria, Carlo Robiglio - nasce per trasmettere questa passione ai giovani, veri protagonisti delle imprese del futuro. Trasmettiamo loro la nostra eredità: valori, idee, determinazione, sacrificio ma soprattutto cultura d'impresa. Persone e formazione devono rimanere al centro dell'agenda politica e sociale altrimenti saremo destinati a perdere definitivamente la partita della competitività e della crescita".