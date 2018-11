Lavoro:Experis Academy crea talenti 4.0

(ANSA) - BERGAMO, 12 NOV - Tra marzo e ottobre 2018 al Kilometro Rosso, il Parco scientifico e tecnologico di Bergamo, sono stati formati oltre 130 talenti 4.0, tutti inseriti nel mondo del lavoro, grazie a 2.160 ore di formazione e master sulle materie della 'Tech revolution'. È questo il bilancio dei primi sei mesi di Experis Academy, il training center specializzato nei settori Engineering ed It di ManpowerGroup, avviato insieme a Kilometro Rosso e Confindustria Bergamo, presentato durante la conferenza stampa 'Next Generation Skills'. L'Academy ha ricevuto oltre 5.000 candidature ed ha coinvolto più di 100 persone in otto corsi gratuiti dedicati a materie come l'ingegneria per l'automazione e la robotica, la programmazione dei robot per l'industry 4.0, i big data per l'analisi dei processi 4.0, l'Intelligenza artificiale, lo sviluppo e design dell'hardware. A questo si aggiunge il programma di tre master, che ha coinvolto 36 neolaureati