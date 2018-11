Milano gira in negativo, corre Tim. Spread torna sopra 300

Lo spread tra Btp e Bund torna sopra quota 300, a 303 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,40%.



Piazza Affari ha aperto in crescita ma ha subito invertito la tendenza, girando in negativo. l'Indice Ftse Mib perde lo 0,4%, appesantito da Atlantia, che cede il 4%, Ferrari (-2%) e Recordati (-1,7%). Continua a salire Tim (+4,2%), spinta dal progetto del governo di un'unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber. Bene anche Saipem (+2,6%), Eni (+1,15) e Leonardo (+1,4%), che ha chiuso un contratto con la guardia di finanza per la fornitura di 22 elicotteri. Banca Carige oggi è sospesa dalle contrattazioni su richiesta dello stesso istituto, in attesa del cda che dovrà decidere sul rafforzamento patrimoniale.



Le quotazioni dell'euro scendono in avvio di settimana 1,1275 dollari contro le quotazioni di 1,1337 di venerdì scorso, ai minimi da giugno 2017. Sullo yen l'euro scivola a 128,72.



Carige: Borsa conferma sospensione da contrattazioni - Borsa Italiana comunica che le azioni di Banca Carige, così come le obbligazioni, sono sospese dalle negoziazioni "in attesa di comunicato". Prima dell'avvio di seduta, la banca ligure aveva comunicato di aver chiesto la sospensione del titolo dalle contrattazioni, "per la sola giornata di oggi", in attesa "di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Cda di oggi".



Asia contrastata, Piazze cinesi in solida crescita - Le Borse asiatiche sono contrastate. Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana in debole guadagno (+0,09%), mentre salgono con decisione le Piazze cinesi: Shenzhen guadagna il 2,5% e Shanghai l'1,2%. Secondo alcuni commentatori, pur persistendo i timori per la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, i mercati sarebbero stati rassicurati dai colloqui avvenuti la scorsa settimana a Washington fra funzionari americani e cinesi. Anche un incontro a Pechino tra il presidente Xi Jinping e l'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger sarebbe stato letto come un modo per ribadire l'importanza delle relazioni bilaterali fra i due Stati. Sul piano più strettamente finanziario, gli investitori sono invece in attesa della trimestrale del colosso cinese Tencent Holdings, prevista in settimana. Fra le altre Borse, Seul cede lo 0,27% e Sidney guadagna lo 0,27%. Bene anche Mumbai, che sale dello 0,37%.