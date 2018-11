Borsa: Europa apre in crescita

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Apertura in crescita per Piazza Affari, con Francoforte che ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,54% a quota 11.591 punti, seguita da Parigi (+0,46% a 5.130 punti). Bene anche Madrid (+0,44% a 9.174 punti) e Milano (+0,37% a 19.329 punti). Dopo i primi scambi, Londra è solida: sale dello 0,6% a 7.148 punti.