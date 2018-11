Luxottica rimborsa 'cassa' per maltempo

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Luxottica integrerà la totalità degli stipendi di oltre 8mila dipendenti degli stabilimenti di Agordo, Cencenighe, Sedico (Belluno) e Pederobba (Treviso) costretti a casa dal fermo degli impianti per gli effetti del maltempo nelle tre giornate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 ottobre e assoggettati al regime di cassa integrazione.

Il rimborso della quota di stipendio non coperta dall'istituto previdenziale sarà riconosciuto dall'azienda, che ha condiviso l'iniziativa con i sindacati, e sarà previsto per tutti i lavoratori direttamente nella busta paga di dicembre.