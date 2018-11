Università: insediato nuovo cda Bocconi

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Si è insediato il consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi per il quadriennio 2018-2022. Presieduto da Mario Monti, ha tra i nuovi consiglieri Carlo Bonomi, Vittorio Colao, Alessandro Foti e Diego Piacentini. All'insediamento ha presenziato Angelo Provasoli, presidente dell'Istituto Javotte Bocconi, che - come da Statuto - ha designato il presidente e nove membri del consiglio, che a sua volta ha deliberato la nomina di Luigi Guatri a presidente onorario, di Andrea Sironi a vice presidente e di Riccardo Taranto a consigliere delegato. Già Group Cfo di Rcs Mediagroup, Riccardo Taranto si è laureato in Economia Aziendale alla Bocconi nel 1981 e nella sua carriera ha ricoperto posizioni nell'amministrazione, finanza e controllo di gestione in altre aziende come Prelios, Telecom Italia, Cisco, Pirelli Cavi e Sistemi, Roche e Honeywell Information Systems. Taranto succede a Bruno Pavesi, consigliere delegato dell'Ateneo dal 2008.