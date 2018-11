Unicredit, utile 9 mesi 2,16 miliardi

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Unicredit archivia i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto di 2,16 miliardi di euro, in calo del 53,7% sullo stesso periodo del 2017 (+4,7% la crescita rettificata) con azioni decisive non ricorrenti nel terzo trimestre che ha registrato utili per 29 milioni di euro, Nel risultato è incluso l'impairment della quota nella controllata turca Yapi per 846 milioni di euro e degli accantonamenti addizionali a causa dell'imminente liquidazione delle presunte violazioni delle sanzioni americane.

Il ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier conferma "l'obiettivo di utile netto al 2019 di 4,7 miliardi di euro, un Rote superiore al 9 per cento, e un Rote per il Group Core superiore al 10 per cento".