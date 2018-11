Borsa: Milano in calo con stime deficit

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Piazza Affari, dopo un avvio in cauto rialzo, gira in negativo e cede lo 0,4% dopo che la Commissione Ue ha rivisto al rialzo le stime sul deficit italiano con le "prospettive di crescita soggette ad elevata incertezza". Lo spread tra Btp e Bund sale a 296 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,39%.

Vola Banco Bpm (+8,5%), dopo i conti migliori delle aspettative. Procede in forte rialzo anche Poste (+4,2%), dopo i risultati positivi dei primi nove mesi. Rallenta Unicredit (-2,6%), con le rettifiche sulla Turchia ed i target rivisti in lieve calo per il contesto macroeconomico difficile. In calo anche Mediaset (-2%) mentre è in rialzo Tim (+0,1%).