Borsa: Europa prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Le Borse europee proseguono in moderato rialzo dopo l'esito del voto di medio termine negli Stati Uniti. L'attenzione degli investitori si sposta ora sulla riunione della Fed dalla quale non dovrebbero esserci novità sui tassi d'interesse. Si guarda con interesse anche al prossimo incontro tra Usa e Cina per trovare un accordo dopo le tensioni per i dazi. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo sul dollaro si attesta a 1,1425 a Londra.

In positivo l'indice d'area Stoxx 600 che guadagna lo 0,5%.

In rialzo Londra (+0,3%), Parigi e Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,1%). I listini del Vecchio Continente sono trainati dal comparto finanziario (+0,7%) dove si mettono in mostra Commerzbank (+5,9%), Sociètè Generale (+3,4%), Barclays e Credit Agricole (+1,5%). Bene anche gli energetici dove avanzano Shell (+0,8%), Total (+0,5%) e Repsol (+0,8%).