Borsa: Europa negativo, Milano peggiora

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Le Borse europee girano in negativo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in negativo. I mercati sembrano aver esaurito l'effetto del voto di medio termine negli Usa. E sullo sfondo arrivo le stime della Commissione europea che ha rivisto a rialzo il deficit italiano.

Sul fronte valutario in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1420 a Londra.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. La Borsa di Milano (-0,6%) è la peggiore dopo che la Commissione Ue ha rivisto al rialzo le stime sul deficit. Male anche Francoforte (-0,2%), Parigi (-0,1%) e Madrid (-0,01%). In controtendenza Londra (+0,08%).

A Piazza Affari peggiora Unicredit (-3,4%), con le rettifiche sulla Turchia ed i target rivisti in lieve calo per il contesto macroeconomico difficile. In calo anche Ubi (-1,4%) e Intesa (-1,1%). Limano i rialzi Banco Bpm (+7,8%) e Poste (+2%).