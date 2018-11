Borsa: Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, seguendo il rally degli indici azionari statunitensi e guardando ai risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Tra gli investitori c'è ottimismo sul fronte della guerra commerciale tra Usa e Cina, in vista dell'incontro tra Trump e Xi Jinping a fine mese.

Tokyo (+1,8%) archivia la seduta in netto rialzo. Sul fronte valutario lo yen è invariato sul dollaro a 113,60, e sulla moneta unica a quota 129,80. A contrattazioni ancora aperte avanzano Hong Kong (+0,4%) e Seul (+0,6%), in calo Shanghai (-0,2%) e Shenzhen (-0,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulle previsioni macroeconomiche nell'eurozona, la bilancia commerciale di Germania e Francia. Previsto anche il bollettino economico della Bce. Dagli Stati Uniti i dati delle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e la riunione del Comitato federale del mercato aperto della Fed.