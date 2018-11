Ilva:via vecchia insegna da stabilimento

(ANSA) - TARANTO, 7 NOV - La grande insegna con la scritta Ilva sullo sfondo blu della palazzina che ospita gli uffici della direzione del siderurgico tarantino sta per essere rimossa e sostituita con quella di ArcelorMittal. I lavori sono in corso all'esterno dello stabilimento mentre il vicepresidente e AD di ArcelorMittal Italia, Matthieu Jehl, incontra i giornalisti in conferenza stampa.

Con il passaggio di proprietà e la rimozione della grande insegna, che era visibile a centinaia di metri di distanza, per la città di Taranto finisce definitivamente l'epoca Ilva.