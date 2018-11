Fisco: prima tranche sanatorie al via, si parte martedì

Pace fiscale al via. La prima data utile per aderire alle sanatorie 'flash' previste dal dl fisco è quella di martedì 13, termine entro cui versare l'importo, privo di sanzioni e interessi, dovuto per l'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre (data di entrata in vigore del dl). Il 23 novembre, come indicato dalle Entrate, bisognerà invece versare gli importi per l'invito al contraddittorio con istruttoria ancora pendente al 24 ottobre e per l'avviso di accertamento, rettifica o liquidazione, e l'atto di recupero credito non ancora impugnato.