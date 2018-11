Cnh Industrial: utile netto trimestre +285%, ricavi +4%

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - Cnh Industrial ha chiuso il terzo trimestre 2018 con ricavi consolidati pari a 6,7 miliardi di dollari (+4%), con un utile netto in crescita del 285% a 231 milioni di dollari, ovvero 0,16 dollari per azione.

L'indebitamento netto industriale è pari a 2,0 miliardi di dollari, in aumento di 0,7 miliardi rispetto al 30 giugno per effetto dell'aumento stagionale del capitale di funzionamento.(ANSA).