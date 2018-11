Borse Europa chiudono positive

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - In scia alla crescita di Wall Street, dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, le Borse europee hanno chiuso in terreno positivo. La migliore è stata Madrid, che ha guadagnato l'1,99%, dopo la sentenza della Corte suprema favorevole alle banche in tema di costi. Solide anche Parigi (+1,24%), Francoforte (+0,83%), Milano (+1,42%) e Londra (1,09%).