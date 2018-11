Borsa Milano forte (+1,5%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Piazza Affari si avvicina alla boa di metà giornata in rialzo dell'1,5%, con la sola Madrid che in Europa fa meglio di qualche frazione (+1,6%). Ampiamente positive anche Parigi (+1,4%), Londra (+1,2%) e Francoforte, che sale di un punto percentuale, tutte sostenute dalla sentenza della Corte suprema spagnola che aiuta le banche iberiche e soprattutto dai futures in rialzo sull'avvio di Wall Street dopo l'esito delle elezioni di Midterm.

In Piazza Affari, bene sempre Campari (+3%), seguita da Pirelli che sale del 2,7% e Saipem del 2,3%. Banco Bpm cresce del 2,4% ed è il migliore tra gli istituti di credito, con il listino generale che è trainato da Eni in aumento del 2,2%.

Deboli Mediaset e Stm (-0,5%), sulla parità Ubi, Banca Generali e Mps. Tra i titoli a minore capitalizzazione, molto volatile Carige, che sale del 4% dopo aver toccato un rialzo anche doppio, in aumento del 2% Rcs dopo una fiammata a inizio mattinata. Sempre in asta di volatilità Tiscali in crescita teorica del 17%.