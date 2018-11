Borsa: Europa forte dopo Wall street

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - La partenza positiva di Wall street dopo l'esito del voto di Midterm sostiene le Borse europee: Madrid sale dell'1,7% dopo la sentenza della Corte suprema spagnola che aiuta le banche iberiche, Milano cresce dell'1,2%, Londra e Parigi dell'1,1%, Francoforte dello 0,8%.

In Piazza Affari, sempre molto bene Carige (+4,6%), con Poste che cresce del 3,3% alla vigilia dei conti, Rcs del 3% e Campari del 2,8%. Acquisti anche su Intesa (+2,7%) promossa dagli analisti e Pirelli, in aumento del 2,6%. Qualche vendita su Brembo dopo i conti, in perdita del 2% come Mps, debole da mesi.

In calo Cnh del 2,2% dopo i dati trimestrali.