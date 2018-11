Borsa, avvio positivo per Milano e le altre europee. Spread Btp-Bund in lieve calo a 294 punti

Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,6%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,7%. Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 294 punti contro i 296 della chiusura di ieri con un rendimento al 3,36%.

Partenza in territorio positivo anche per i mercati azionari del Vecchio Continente: Londra ha aperto in rialzo dello 0,6%, Francoforte dello 0,5% e Parigi in crescita dello 0,4%

Shanghai chiude a -0,68%, focus su Midterm Usa - Le Borse cinesi virano in negativo nel finale con l'attenzione rivolta all'esito dei risultati del voto di Midterm negli Usa per i relativi effetti sullo scontro commerciale Washington-Pechino: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,68% e si attesta a 2.641,34 punti, mentre quello di Shenzhen perde o 0,43% scivolando a quota 1.340,37.

Tokyo, chiusura in lieve ribasso (-0,28%) - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni poco variata nell'attesa di un quadro più chiaro dei risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, e con essi le possibili ripercussioni a livello diplomatico ed economico. L'indice Nikkei segna una variazione negativa dello 0,28% a quota 22.085,80, con una perdita di 61 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 113,70, e sulla moneta unica a quota 129,60.