Borsa: Asia fiacca dopo voto Midterm Usa

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico con intonazione marginalmente negativa ma senza particolari strappi dopo il risultato delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,2%, deboli le Borse della zona cinese, mentre Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, ha chiuso in rialzo dello 0,3%.

Più nel dettaglio, nel finale di seduta Hong Kong e Singapore ondeggiano sulla parità, mentre Shanghai ha ceduto lo 0,6% e Shenzhen lo 0,4%. Più debole Seul (-0,5% l'indice generale, -1,3% quello dei gruppi hi tech). Positivi i futures sull'avvio dei listini europei.