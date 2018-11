Borse Europa girano in rosso

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Le Borse europee cambiano rotta e girano in negativo, nel giorno del voto in America per le elezioni di medio termine e dopo le sedute contrastate di Wall Street e delle Piazze asiatiche. Milano è la peggiore e cede lo 0,56%, seguita da Madrid, che perde mezzo punto percentuale. In negativo pure Parigi (-0,27%), Francoforte (-0,12%) e Londra (-0,08%). Lo spread fra Btp e Bund è stabile a 290 punti. Poco mosso anche l'euro, che si mantiene sopra la quota di 1,14 contro il dollaro.