Borsa: Milano peggiora, pesano le banche

Piazza Affari continua a peggiorare e cede lo 0,9%, in un'Europa comunque in rosso, in attesa del voto americano di medio termine. In coda al listino ci sono le banche, con lo spread che accelera e torna a sfiorare i 300 punti base. Ubi perde il 2,6%, Bper il 2,9%, Mps il 2,96%, banco Bpm il 2,7%, carige il 2,2%, Unicredit l'1,45%, Intesa l'1,44%.

Male anche Ferrari, che perde il 2,7%. Salgono invece Mediaset (+2,3%), che ha diffuso dati in crescita per la pubblicità, e Campari (+3,9%), che sale dopo i conti. Sale Leonardo (+1%), che ha chiuso un contratto in Cina per 15 elicotteri.