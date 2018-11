Borsa: Milano gira in negativo (-0,5%)

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Piazza Affari gira in negativo e perde lo 0,4%, in scia alle altre Piazze d'Europa, che si stanno indebolendo, nel giorno del voto negli Stati Uniti. A Milano è giornata di cda sulle trimestrali per alcune big, alcune delle quali già oggi diffonderanno i risultati, come Campari e Intesa Sanpaolo. In coda al listino ci sono Fineco (-1,6%) e Ferrari (-1,9%), quest'ultima all'indomani dei conti. In rosso anche Banco Bpm (-1,4%). Giù Carige (-2,2%) e Mps (-1,9%). Salgono invece Mediaset (+2,7%), che ha diffuso i dati sulla pubblicità (+2,5% da gennaio a settembre) e Leonardo (+0,65%), che ieri ha annunciato contratti in Cina per 15 elicotteri. In calo dello 0,29% Luxottica, all'indomani della dichiarazione di Leonardo del Vecchio sul management di EssilorLuxottica.