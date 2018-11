Borsa: Europa apre in crescita

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Apertura in terreno positivo per le principali Borse europee. Francoforte ha avviato le contrattazioni in crescita dello 0,2% a 11.518 punti, Parigi in rialzo dello 0,18% a 5.110 punti e Milano guadagna lo 0,2% a 19.320 punti. Piatta Londra (+0,04% a 7.107 punti).