Italgas, in crescita utile e ricavi

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Italgas chiude i 9 mesi dell'anno con un utile in crescita del 6,1% a 226,4 milioni di euro e ricavi in aumento del 5,5% a 880,7 milioni. Lo rende noto la società che evidenzia come la crescita è in linea con "gli obiettivi del piano industriale".

Il margine operativo lordo (Ebitda) a 629 milioni (+8,9%) ed un utile operativo (Ebit) a 333,9 milioni (+8,9%). Gli investimenti investimenti tecnici sono stati 349,1 milioni di euro, il flusso di cassa netto da attività operativa pari a 590 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto è di 3.734,2 milioni di euro.

I conti in crescita dei primi nove mesi dell'anno contentono all'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, di "confermare i target fissati per il 2018 dal Piano Industriale grazie alla costante attenzione all'efficienza operativa e all'impegno nella realizzazione degli investimenti previsti".

Italgas conta 1.709 concessioni, con 7.477 milioni di contatori attivi e una rete di distribuzione pari a 67,9 mila chilometri.