Borse: Milano maglia nera Europa

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Borse europee poco mosse prima dell'avvio dell'Eurogruppo, che avrà come piatto forte la manovra italiana. Piazza Affari è la Borsa peggiore del Vecchio Continente con il Ftse Mib che cede lo 0,4%, appesantita dalle vendite sulle banche dopo un report di Goldman Sachs, mentre Londra, Francoforte e Parigi si mantengono sulla parità.

Lo spread btp-bund si allarga di 4 punti base, a quota 293, sulla scadenza decennale mentre registra qualche tensione in più sui due anni (+8 punti). Debole l'euro che scende a 1,138 sul dollaro, rafforzato dai solidi dati sull'occupazione americana di venerdì, coerenti con il percorso di stretta dei tassi della Fed. Si rafforza invece la sterlina, a 1,1144 sull'euro, con gli investitori che si aspettano passi avanti sul fronte della Brexit dalla riunione che Theresa May terrà domani con il suo governo. Poco mossi anche i future su Wall Street in attesa, sempre domani, delle elezioni di midterm Usa, considerate un referendum sulle politiche di Donald Trump.