Borsa: Europa chiude contrastata

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Chiusura contrastata per le principali Borse europee, con Milano maglia nera (-0,56%).

Seduta in terreno negativo anche per Francoforte, che ha perso lo 0,21%, mentre Parigi ha terminato le contrattazioni sulla parità (-0,01%). In crescita, invece, Londra (+0,14%) e Madrid (+0,2%).