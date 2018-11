P.a: a regioni 3.718 euro a testa

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Nel 2016 lo Stato ha ripartito alle regioni complessivamente 262 miliardi e mezzo, il 46% della spesa complessiva di 563 miliardi e 640 milioni: soldi che sono stati spesi per stipendi, infrastrutture, servizi sociali, istruzioni, difesa, mobilità sul territorio, erogazioni a fondi, etc etc per una media di 3.718 euro a cittadino con nette differenze tra le diverse regioni. Alla Val D'Aosta, prima in classifica sono andati 9.388 euro procapite, quasi 4 volte di più della Lombardia ultima nell'elenco con 2.503 euro procapite.

E' quanto risulta dagli ultimi dati della Ragioneria dello Stato relativi alla spesa regionalizzata.