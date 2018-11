Ue: i Paesi del Nord avvertono l'Italia, stretta sul fondo Salva Stati

Riformare l'eurozona con una stretta sul fondo Salva Stati ed una maggiore responsabilità dei singoli stati sulle perdite. E' quanto hanno messo nero su bianco in un 'paper' i ministri delle Finanze di 10 Paesi nordici europei (Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Svezia, Olanda, Slovacchia e Repubblica Ceca) della 'neo-lega anseatica'. Secondo il quotidiano olandese De Volkskrant si tratterebbe di un "forte avvertimento all'Italia: gli investitori in titoli di stato italiani potrebbero perdere i loro soldi".

I 10 Paesi della 'neo-lega anseatica' sono convinti che il "fondo SalvaStati debba essere adeguatamente attrezzato" e avere per questo "pieno accesso" alle informazioni dei bilanci pubblici degli stati. Tali Paesi, chiedono politiche fiscali prudenti e sostengono "il ruolo rafforzato dell'Esm, come istituzione intergovernativa responsabile dei suoi azionisti. Il suo ruolo principale dovrebbe rimanere il finanziatore di ultima istanza per gli Stati".