Pmi manifattura Italia ai minimi da 4 anni

Contrazione oltre le stime per l'attività del settore manifatturiero in Italia ad ottobre, che segna il ritmo di crescita più debole da quattro anni a questa parte.

L'indice Pmi rilevato da IHS/Markit scende a 49,2 punti da 50 di settembre contro stime per un calo 49,7. Si tratta del livello più basso da dicembre 2014.

Quota 50 è la soglia di demarcazione tra espansione e contrazione del ciclo.