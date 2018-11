Mercato auto Italia -7,4% a ottobre

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - Ancora un segno negativo per il mercato delle auto in Italia. A ottobre i veicoli immatricolati sono stati 146.655, il 7,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2017, quando furono 158.417. I dati sono del ministero dei Trasporti.

Nei primi dieci mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 1.638.364, il 3,2% in meno dello stesso periodo del 2017.

A settembre le immatricolazioni erano diminuite del 25,3% dopo gli incrementi di luglio (+4,7%) e di agosto (+9,5%).

Le immatricolazioni di Fca in Italia nel mese di ottobre sono state invece 34.315, il 16,8% in meno rispetto allo stesso mese del 2017. La quota scende dal 26,04% al 23,4%. Nei primi dieci mesi dell'anno, il Gruppo ha venduto 432.411 vetture, l'11% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, quando le immatricolazioni furono 486.271. La quota dei 10 mesi è pari al 26,4%, contro il 28,7% dell'analogo periodo del 2017.