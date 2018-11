Borsa:Milano chiude a +1% e svetta in Ue

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - La Borsa di Milano (+1%) archivia in positivo l'ultima seduta della settimana e svetta tra i listini europei. I mercati hanno apprezzato il disgelo tra Usa e Cina sul fronte delle tensioni commerciali ma sono state frenate dal calo di Wall Street. Sulla Borsa americana pesa l'effetto delle sanzioni Usa all'Iran ed il calo di Apple dopo i conti. In riduzione lo spread tra Btp e Bund che chiude sotto quota 290 a 289 punti con il rendimento al 3,31%.

A Piazza Affari volano Fca (+4%), in linea con tutto il settore europeo delle auto all'indomani dei dati sulle vendite negli Usa. Corrono anche le banche nel giorno degli esiti dello stress test, con Banca Generali e Fineco (+4,3%), Bper (+4%), Banco Bpm (+3,6), Unicredit (+3,2%), Ubi (+2,6%) e Intesa (+1%).

Chiudono le contrattazioni in positivo Moncler (+5,2%), Tim (+1,4%), Mediaset (+0,1%).

Seduta in rosso per Astaldi (-2,8%), Carige (-2%), Saipem (-1,4%) e Luxottica (-1,2%).