Borsa: Milano corre con Banco e Fca

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Piazza Affari in forte rialzo in avvio di seduta, in linea con gli altri listini europei dopo l'exploit delle Borse asiatiche, risollevate dai segnali di disgelo tra Usa e Cina sul fronte commerciale. L'indice Ftse Mib avanza dell'1,5% con Banco Bpm (+4,77%) che guida il rimbalzo delle banche nel giorno in cui verranno resi noti i risultati dello stress test. In luce anche Fca (+4,2%) dopo i buoni dati sulle immatricolazioni negli Usa mentre Moncler (+5,5%) e Ferragamo (+3,3%) beneficiano del dialogo Usa-Cina. Il calo dello spread Btp-Bund a 292 punti base aiuta Bper (+2,6%), Ubi (+2,5%), Unicredit (+1,9%) e Intesa (+1,7%). Brillano anche Brembo (+3,2%), Pirelli (+3%) e Prysmian (+4%), indicata da Morgan Stanley tra i titoli che potrebbero rimbalzare e offrire soddisfazione. Deboli Eni (-0,3%) e Terna (-0,04%) mentre Stm (+3%) non risente delle previsioni deludenti di Apple.