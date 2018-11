Borsa: Milano apre in forte rialzo (+1%)

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Apertura in deciso rialzo per Piazza Affari, in scia alla corsa dei listini asiatici e alle speranze di un accordo che ponga fine alla guerra commerciale tra Usa e Cina. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,97%, a 19.371 punti.