Borsa: Europa riduce rialzi

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Le Borse europee riducono i rialzi con Wall Street in territorio negativo. Piazza Affari (+1,2%) guida i listini del Vecchio Continente spinta dalle banche e da Fca. Si riduce lo spread tra Btp e Bund tedesco che torna sotto quota 290 a 289 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,32%. Sempre in rialzo l'euro sul dollaro che viaggia a 1,1414 a Londra.

L'indice euro stoxx guadagna lo 0,4%. In positivo Francoforte (+0,8%), Parigi e Madrid (+0,5%) e Londra (+0,1%). Marciano bene i comparti delle auto (+2%) e le banche (+1,3%), queste ultime in attesa dei risultati dello stress test.

A Piazza Affari volano Moncler (+5,4%) ed Fca (+4,4%). Le banche procedono con rialzi medi di oltre il 3%. Andamento positivo anche per Tim (+1,2%). In rosso Luxottica (-1,5%), Astaldi (-2,2%) e Saipem (-0,7%).