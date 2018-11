Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che guardano positivamente al disgelo tra Usa e Cina sul fronte delle tensioni commerciali. I listini del Vecchio continente hanno ridotto i rialzi dopo l'andamento negativo di Wall Street che ha risentito della decisione dell'amministrazione statunitense sulle sanzioni all'Iran e delle perdite di Apple dopo i conti.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,28%. In rialzo Francoforte (+0,44%), Madrid (+0,43%) e Parigi (+0,32%). In controtendenza Londra (-0,29%).