Borsa: Milano apre in forte rialzo con il disgelo Usa-Cina, poi frena. Spread sotto 290

Apertura in deciso rialzo per Piazza Affari, in scia alla corsa dei listini asiatici e alle speranze di un accordo che ponga fine alla guerra commerciale tra Usa e Cina. Successivamente la Borsa di Milano ha ripiegato dai massimi di avvio seduta dopo la diffusione dell'indice manifatturiero pmi, sceso ai minimi dal dicembre 2014, mentre lo spread Btp-Bund scende sotto quota 290 punti base. Il differenziale cala a 289 punti base dopo aver aperto la seduta a 297,8 punti. Il tasso sul decennale del Tesoro è in discesa al 3,32%.

E corrono in avvio di seduta anche le altre Borse europee, sempre spinte dalle speranze di un accordo che ponga fine alla guerra commerciale avviata dal presidente Donald Trump. Francoforte ha aperto in progresso dell'1,46%, con l'indice Dax a 11.636 punti, Parigi dell'1,2%, con il Cac 40 che segna 5.147 punti, mentre Londra sale dello 0,91%, con il Ftse 100 a 7.179 punti.

Volano le Borse asiatiche dopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo cui lo stesso Trump avrebbe chiesto ai suoi funzionari di mettere a punto una bozza di accordo commerciale da discutere in occasione del G20 in Argentina.

Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del 2,7%, Shenzhen del 3,43% e Hong Kong, a scambi ancora in corso, avanza del 3,8%, in quella che è la miglior seduta per i listini dell'area dall'aprile del 2016. Ma i segnali di disgelo fanno correre anche i future sull'Europa e su Wall Street riportando gli investitori, dopo un mese di ottobre disastroso per i mercati azionari, ad orientarsi verso asset rischiosi vendendo 'safe haven' come lo yen, in calo su tutte le valute, e i Treasury americani, i cui rendimenti salgono di 4 punti base.

"I commenti positivi del presidente Trump sulle tensioni tra Usa e Cina stanno facendo sorridere i mercati nel breve termine", ha detto Tai Hui di Jp Morgan.