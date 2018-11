Deutsche Bank: hedge fund Hudson al 3%

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Il fondo attivista Hudson Executive Capital, guidato dall'ex direttore finanziario di JP Morgan Doug Braunstein, ha accumulato una quota del 3,1% di Deutsche Bank, il gruppo bancario tedesco alla prese da alcuni anni con un processo di ristrutturazione di cui ancora non si vedono i risultati.

Secondo il fondo Usa, che ha costruito la posizione recentemente approfittando del crollo ai minimi storici delle quotazioni, Deutsche Bank offrirebbe una significativa opportunità di creare valore a lungo termine e il nuovo management team, guidato dal ceo Christian Sewing, starebbe facendo passi avanti nel rilanciare la redditività della banca in modo sostenuto. L'approccio costruttivo dell'hedge fund viene apprezzato anche da Sewing, che ha "dato il benvenuto" al nuovo socio. In Borsa Deutsche Bank chiude in rialzo del 3,4% a 8,95 euro.