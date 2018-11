Borsa: Milano gira in positivo (+0,5%)

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Piazza Affari dopo un avvio in lieve calo gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,5% a 19.140 punti. Buona performance delle banche fatta eccezione per Carige che è piatta. Lo spread tra Btp e Bund torna sotto quota 300 punti, a 298, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,38%.

Svettano in cima al listino Mps (+2,5%), Banco Bpm (+1,7%), Bper (+1,4%), Unicredit e Intesa (+0,7%). In positivo anche Tim e Mediaset (+1,8%). Avanza il comparto dell'auto dove si mettono in mostra Ferrari (+1,8%) ed Fca (+1,1%).

In calo la gran parte dei titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in calo a 65,07 dollari al barile. A Piazza Affari sono in calo Eni (-0,7%), Saipem (-0,6%) e Snam (-0,1%).

In rialzo Italgas (+0,1%).