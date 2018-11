Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che guardano alle ricadute delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. Nel Regno Unito attesa per la riunione della BoE. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1365 a Londra.

Piatto l'indice d'area stoxx 600. In negativo Londra (-0,4%), Parigi (-0,33%), Francoforte (-0,24%) e Madrid (-0,12%).