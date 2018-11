Borsa: Asia chiude in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso con le piazze cinesi in rialzo e Tokyo che archivia la seduta in netto calo. L'incertezza dei mercati, secondo gli analisti, è dovuta ai dati sulla produzione di ottobre scivolati in territorio negativo come ricaduta della guerra commerciale tra Usa e Cina. Intanto entra nel vivo la stagione delle trimestrali con i risultati poco entusiasmanti di alcune multinazionali.

Chiude in negativo Tokyo (-1%) mentre sul fronte valutario lo yen è stabile a un livello di 112,80 sul dollaro, e sulla moneta unica poco sotto quota 128. A mercati ancora aperti procedono in rialzo Hong Kong (+1,5%), Shanghai (+0,2%) e Shenzhen (+0,9%). In calo Seul e Mumbai (-0,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati dell'indice Pmi manifatturiero dal Regno Unito. Dagli Stati Uniti l'indice di produttività del lavoro, il costo del lavoro, le richieste settimanali di disoccupazione ed il Pmi manifatturiero. Nel Regno unito prevista la riunione della Boe.