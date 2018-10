Tria,è Grande Depressione,deficit giusto

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Quale sarebbe il costo di un non-deficit, un non investimento in capitale umano, non risolvendo il problema della bassa crescita? Dopo 10 anni e due recessioni siamo già oltre la Grande Depressione degli anni '30.

Il costo del non-deficit non ce lo possiamo permettere economicamente e socialmente. Siamo convinti che (il deficit della manovra, ndr) sia non solo sostenibile ma anche responsabile". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Giornata del Risparmio, sottolineando anche che lo spread "non è giustificato" se si guarda ai fondamentali dell'economia italiana. Rispondendo al question time alla Camera, il ministro si è poi soffermato sul tema banche, assicurando che "il nostro sistema bancario sta progressivamente acquistando solidità, come dimostra la continua e decisa riduzione delle sofferenze". Pertanto "non si ravvisano ipotesi di intervento nel settore, nondimeno il monitoraggio dei profili di rischio è continuo e scrupoloso".