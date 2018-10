La congiuntura italiana vede "un rallentamento ed è difficile che la crescita torni ad accelerare in modo naturale". Lo ha detto all'ANSA il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo "non in modo naturale" alla domanda se la crescita sia destinata a risalire dopo il Pil stagnante del terzo trimestre. Tria ha stimato possibile un'accelerazione "se riusciamo" a dare impulso tramite la politica di bilancio.