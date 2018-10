Mustier viaggia in rosso con una 500

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - L'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier sceglie lo 'stile' italiano per i suoi spostamenti a Milano. Non una berlina per il manager francese che viaggia, da qualche mese, su una Fiat 500 XL rossa fiammante come le cravatte che indossa. "Macchina rossa, macchina italiana, macchina Unicredit", dice lasciando Palazzo Marino, sede dell'amministrazione comunale della capoluogo lombardo, dopo aver preso parte alla conferenza stampa per la decima edizione delle Prove Aperte che la Filarmonica della Scala (che Mustier presiede) dedica al sostegno di progetti sociali a Milano.